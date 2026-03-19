Трамп ответил на вопрос о сухопутной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен направлять войска для проведения сухопутной операции против Ирана. Его слова прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, трансляцию ведет Белый дом.

«Я никуда не направляю войска. А если бы и направлял, то уж точно не стал бы вам об этом рассказывать», — сказал американский лидер журналистам.

Ранее Трамп заявил, что Иран ищет новых руководителей страны, поскольку прежних лидеров Исламской Республики «больше нет». Он добавил, что иранский флот и военно-воздушные силы также уничтожены.