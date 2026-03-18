«Тупые ублюдки, зачем вы это сделали?». Почему европейские союзники США не хотят влезать в войну с Ираном и чего они добиваются?

Ткаченко: ЕС не участвует в конфликте с Ираном из-за ставки на поражение Трампа

Заявлениями об отказе присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана представители Европейского союза (ЕС) в определенной степени показали администрации президента США Дональда Трампа готовность отстаивать собственные интересы. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

США рассчитывали на то, что они смогут дать команду европейцам и те присоединятся, но здесь была ошибка Соединенных Штатов Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

17 марта Дональд Трамп резко раскритиковал европейских союзников за отказ от участия в военной операции против исламской республики, добавив, что то же самое касается Японии, Австралии и Южной Кореи. По словам политика, Соединенные Штаты добились столь значительных военных успехов в противостоянии с Ираном, что больше не нуждаются и не просят помощи у союзников.

Я не удивлен их поступком, потому что я всегда считал НАТО, на которое мы тратим сотни миллиардов долларов в год, защищая эти же страны, улицей с односторонним движением — мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности, в час нужды Дональд Трамп президент США

Что лидеры ЕС говорят о конфликте на Ближнем Востоке?

16 марта председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен признала тяжелые последствия конфликта на Ближнем Востоке для Европы из-за блокады Ормузского пролива и роста цен на энергоносители. Политик пообещала, что Брюссель предпримет «краткосрочные адресные меры для снижения цен на энергетику».

17 марта верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала к дипломатическому решению ситуации с Ормузским проливом на фоне призывов президента США Дональда Трампа к союзникам направить военные корабли для обеспечения безопасности судоходства. При этом днем ранее глава евродипломатии допустила расширение мандата военно-морской миссии ЕС Aspides по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на регион Персидского залива, подчеркнув, что Брюссель напрямую заинтересован в деблокировании Ормузского пролива.

Это не война Европы, но интересы Европы напрямую поставлены на кон Кая Каллас верховный представитель ЕС по иностранным делам

По итогам встречи глав МИД стран ЕС Кая Каллас сообщила об отказе стран объединения направлять флот в Ормузский пролив, добавив, что Европа не заинтересована в «конфликте с открытой концовкой». Глава евродипломатии подчеркнула, что никто из стран-членов ЕС не намерен активно вовлекаться в войну.

Как отметил Станислав Ткаченко, позиция Евросоюза по конфликту обусловлена решением администрации Трампа не уведомлять европейских союзников о начале операции против Ирана в расчете на их безоговорочную поддержку. «Это действительно был не конфликт, потому что они были в нем объектом», — подчеркнул политолог.

Они, может быть, и хотели бы обсудить совместную операцию по защите военных баз, но Трамп не предлагает им этот вопрос для обсуждения Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Есть ли раскол внутри ЕС из-за Ирана?

Как пишет Berliner Zeitung (BZ), Урсула фон дер Ляйен столкнулась с резкой реакцией внутри ЕС на введение долгосрочных санкций против иранских властей и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным издания, это вызвало жесткую реакцию со стороны ряда депутатов Европейского парламента, дипломатических кругов и стран-участниц объединения из-за разногласий по ситуации в регионе.

8 марта Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом договорился поддерживать контакт с Тегераном на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом французский лидер выразил иранскому коллеге «глубокую обеспокоенность по поводу расширения ядерной и баллистической программ Ирана и всей его дестабилизирующей деятельности в регионе».

BZ также отмечает расхождения канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона во мнениях относительно конфликта на Ближнем Востоке, что мешает ЕС выработать единую позицию по войне США с Ираном. Отмечается, что Мерц изначально безоговорочно придерживался поддержки Израиля и воздерживался от критики действий Вашингтона, в то время как французский лидер выразил недовольство ракетными ударами сторон конфликта.

Как отмечает Politico, канцлер ФРГ изменил риторику по конфликту на Ближнем Востоке из-за возможности экономического кризиса. 13 марта Мерц во время визита в Норвегию заявил, что война поднимает «серьезные вопросы» о безопасности ЕС.

28% опрошенных иранцев назвали Германию предпочтительным местом проживания в случае миграции из-за конфликта на Ближнем Востоке, по данным исследования Rockwool Foundation

Как отметил Станислав Ткаченко, разногласия между Мерцем и Макроном фактически затрагивают лишь публичную оценку действий США в конфликте, но не общую линию действий Евросоюза. По его мнению, лидеры Евросоюза одинаково оценивают риски прямого участия в противостоянии на Ближнем Востоке и не заинтересованы в вооруженных действиях в Ормузском проливе.

Как позиция ЕС скажется на отношениях с Вашингтоном?

Как заявил анонимный европейский дипломат изданию Politico, страны ЕС опасаются публично реагировать на американские удары по Ирану и предпринимать какие-либо шаги, которые могут разозлить Дональда Трампа и подтолкнуть его к отказу от поддержки Украины. «Стоит ли говорить [Белому дому]: "Тупые ублюдки, зачем вы это сделали?" Нет, потому что за это мы заплатим гораздо большую цену», — высказался собеседник издания.

По мнению Станислава Ткаченко, позиция ЕС во многом обусловлена разочарованием европейских политиков в администрации Трампа из-за действий в сфере трансатлантических отношений и попыток присоединения Гренландии. Эксперт предположил, что расчет Брюсселя во многом держится на возможном поражении Республиканской партии США на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс.

Пока европейцы, с одной стороны, крайне разочарованы тем, что делает администрация Трампа. С другой стороны, они ждут, что, может быть, эти черные времена пройдут Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Какие шаги примет Европа?

Как отметил Станислав Ткаченко, отказ стран ЕС расширить миссию Aspides на регион Персидского залива обусловлен ее целеполаганием: главной задачей миссии является борьба с пиратством в Красном море и у восточного побережья Африки. Эксперт также упомянул попытки отдельных стран Евросоюза, в частности, Франции и Италии, неформально добиться от Тегерана отказа от ударов по торговым судам под их флагами.

Нынешняя миссия направлена против неструктурированных бандформирований, но никак не настроена на ведение боевых действий против регулярной армии крупнейшей страны Ближнего Востока Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Ткаченко также скептически оценил возможность посредничества Евросоюза в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке из-за малого влияния объединения на стороны противостояния, а также незначительного потенциала ЕС и экономической стагнации. Политолог отметил, что европейские страны на данном этапе конфликта воспринимаются Тегераном как союзники США и не обладают возможностями дипломатического урегулирования.