14:58, 17 марта 2026Мир

Каллас выступила с призывом по ситуации в Ормузском проливе

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Для сохранения открытого Ормузского пролива необходимо дипломатическое решение. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на фоне призывов президента США Дональда Трампа к союзникам направить военные корабли для обеспечения безопасности транзита, передает Reuters.

«Никто не готов подвергать свой народ опасности в Ормузском проливе. Мы должны найти дипломатические пути, чтобы сохранить его открытым», — сказала Каллас в интервью Reuters.

По ее словам, это необходимо для предотвращения продовольственного, энергетического кризисов и кризиса удобрений.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив больше не сможет функционировать так, как это было до атаки США и Израиля на Иран. «Он больше не сможет быть таким, как прежде, и не вернется к прежним условиям», — пояснил политик.

