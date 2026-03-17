10:33, 17 марта 2026Мир

В Иране высказались о будущем Ормузского пролива

SNN: Ормузский пролив больше не сможет функционировать так, как это было прежде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Ормузский пролив больше не сможет функционировать так, как это было до атаки США и Израиля на Иран. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, его слова приводит SNN.

«Сейчас пролив закрыт, мы не хотели это делать, но пришлось его закрыть. Он больше не сможет быть таким, как прежде, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и Израиля безопасности больше нет», — подчеркнул политик.

16 марта официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи сообщил, что суда нескольких стран пересекли Ормузский пролив с разрешения Тегерана. Он подчеркнул, что Исламская Республика имеет право принимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности.

С начала атаки США и Израиля на Иран транзит судов через Ормузский пролив сократился на 97 процентов. На фоне этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал».

    Последние новости

    Раскрыты подробности пожара на американском авианосце

    Стало известно о серьезной угрозе для американской экономики

    Мужчина открыл стрельбу по российским полицейским

    Врач описала идеальный кал

    Полиция задержала сообщницу расправившегося с предпринимательницей футболиста

    В Иране высказались о будущем Ормузского пролива

    Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу в честь своего 103-летия

    Боец ВСУ бросил раненую женщину со словами «кто бы мне помог»

    Оценены шансы «Манчестер Сити» на камбэк после разгрома от «Реала» в Лиге чемпионов

    Блогерша оголила ягодицы прямо на ковровой дорожке

    Все новости
