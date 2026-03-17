В Иране высказались о будущем Ормузского пролива

SNN: Ормузский пролив больше не сможет функционировать так, как это было прежде

Ормузский пролив больше не сможет функционировать так, как это было до атаки США и Израиля на Иран. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, его слова приводит SNN.

«Сейчас пролив закрыт, мы не хотели это делать, но пришлось его закрыть. Он больше не сможет быть таким, как прежде, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и Израиля безопасности больше нет», — подчеркнул политик.

16 марта официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи сообщил, что суда нескольких стран пересекли Ормузский пролив с разрешения Тегерана. Он подчеркнул, что Исламская Республика имеет право принимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности.

С начала атаки США и Израиля на Иран транзит судов через Ормузский пролив сократился на 97 процентов. На фоне этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал».