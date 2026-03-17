Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:36, 17 марта 2026

Между Мерцем и Макроном произошел раскол из-за Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон расходятся во мнениях относительно конфликта на Ближнем Востоке, что мешает Европейскому союзу (ЕС) выработать единую позицию по войне США с Ираном. Об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ).

Как отмечает газета, Мерц изначально занял произраильскую позицию, воздерживаясь от критики действий Вашингтона, в то время как Макрон выразил недовольство ответной реакцией Тегерана на ракетные атаки.

«Именно в тот момент, когда Европа могла бы использовать эту переговорную силу, Мерц и Макрон не играют на одной стороне. Так, Макрон планирует миссию сопровождения в Ормузском проливе. Мерц говорит "нет"», — указывает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нежелание ряда стран подключиться к коалиции по Ормузскому проливу показывает, что Вашингтон не может положиться на часть партнеров. «Они не придут на помощь, если таковая нам когда-либо понадобится. Я это давно знал», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok