Между Мерцем и Макроном произошел раскол из-за Ирана

BZ: Спор между Макроном и Мерцем не дает ЕС выработать единую позицию по Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон расходятся во мнениях относительно конфликта на Ближнем Востоке, что мешает Европейскому союзу (ЕС) выработать единую позицию по войне США с Ираном. Об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ).

Как отмечает газета, Мерц изначально занял произраильскую позицию, воздерживаясь от критики действий Вашингтона, в то время как Макрон выразил недовольство ответной реакцией Тегерана на ракетные атаки.

«Именно в тот момент, когда Европа могла бы использовать эту переговорную силу, Мерц и Макрон не играют на одной стороне. Так, Макрон планирует миссию сопровождения в Ормузском проливе. Мерц говорит "нет"», — указывает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нежелание ряда стран подключиться к коалиции по Ормузскому проливу показывает, что Вашингтон не может положиться на часть партнеров. «Они не придут на помощь, если таковая нам когда-либо понадобится. Я это давно знал», — сказал он.