Трамп пожаловался на партнеров США

20:10, 16 марта 2026

Трамп: США не могут положиться на часть партнеров
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Нежелание ряда стран подключиться к коалиции по Ормузскому проливу показывает, что США не могут положиться на часть партнеров. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Я был крупным критиком защиты [Соединенными Штатами Америки других] стран. Поскольку знал, что мы их будем защищать. Но они не придут на помощь, если таковая нам когда-либо понадобится. Я это давно знал», — сказал он.

По словам главы Белого дома, некоторые союзники США «не с таким уж энтузиазмом» откликнулись на его призыв войти в состав упомянутой коалиции по Ормузскому проливу.

Ранее Франция отклонила запрос Трампа о направлении военных кораблей для содействия открытию Ормузского пролива. Сообщалось, что Париж готов направить корабли только после полного прекращения боевых действий между США, Ираном и его соседями.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

