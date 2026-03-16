Франция ответила отказом на просьбу Трампа

Франция отказалась поддержать США в Ормузском проливе

Франция отклонила запрос президента США Дональда Трампа о направлении военных кораблей для содействия открытию Ормузского пролива. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Париж готов направить корабли только после полного прекращения боевых действий между США, Ираном и его соседями.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив. За прошедшее время ни эти, ни какие-либо другие страны не поддержали призыв политика.