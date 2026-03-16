Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 16 марта 2026Мир

Франция ответила отказом на просьбу Трампа

Франция отказалась поддержать США в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

Франция отклонила запрос президента США Дональда Трампа о направлении военных кораблей для содействия открытию Ормузского пролива. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Париж готов направить корабли только после полного прекращения боевых действий между США, Ираном и его соседями.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив. За прошедшее время ни эти, ни какие-либо другие страны не поддержали призыв политика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Венгрии заявили об угрозах со стороны немецкого МИД из-за Украины

    На Украине назвали главный шанс на мир

    В «Слуге народа» отреагировали на угрозы Зеленского депутатам

    В Петербурге собрались полностью запретить электросамокаты

    Трехкратный чемпион мира рассказал о снижении числа занимающихся хоккеем

    Китай запустил восемь спутников

    Уехавший из России комик рассказал об израильском гражданстве и чуть не заплакал

    Вероятность конфискации США нефти Ирана с острова Харк описали словами «ничто не мешает»

    Наряды Риты Дакоты на препати «Оскара» разозлили пользователей сети

    Франция ответила отказом на просьбу Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok