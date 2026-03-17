Трамп разгневался на союзников США

Трамп раскритиковал союзников США за отказ от участия в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал союзников Соединенных Штатов за отказ от участия в военной операции против Ирана. Комментарий американского лидера опубликован в соцсети Truth Social.

«Большинство наших "союзников" по НАТО сообщили США, что не желают участвовать в нашей военной операции против террористического режима Ирана. (...) Однако я не удивлен их поступком, потому что я всегда считал НАТО, на которое мы тратим сотни миллиардов долларов в год, защищая эти же страны, улицей с односторонним движением — мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности, в час нужды», — написал он, добавив, что то же самое касается Японии, Австралии и Южной Кореи.

Однако, по словам Трампа, США добились такого военного успеха в противостоянии с Ираном, что больше не нуждаются и не просят помощи союзников. «Нам не нужна помощь ни от кого!» — заключил американский лидер.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив для его деблокирования.