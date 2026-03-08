Президент Франции Макрон провел телефонный разговор с главой Ирана Пезешкианом

Президент Франции Эммануэль Макрон и иранский глава Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Об этом 8 марта сообщил французский лидер в соцсети X.

«Мы договорились поддерживать связь», — подчеркнул политик.

Макрон также отметил, что выразил иранскому лидеру «глубокую обеспокоенность по поводу расширения ядерной и баллистической программ Ирана и всей его дестабилизирующей деятельности в регионе». Глава Франции считает, что иранская сторона должна немедленно прекратить наносить удары по странам региона и гарантировать свободу судоходства, прекратив фактическое закрытие Ормузского пролива.

Ранее французские СМИ написали, что Штаты готовились к операции против руководства Ирана с июня 2025 года, после ударов по иранским ядерным объектам. Утверждается, что после атак на объекты в Иране ЦРУ и другие американские спецслужбы усилили разведывательное покрытие региона.

До этого газета Politico писала, что военная операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины. Согласно ожиданиям, к концу марта Украине будет не хватать финансовых средств в результате смены главной повестки в Евросоюзе.

