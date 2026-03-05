Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:15, 5 марта 2026Мир

Во Франции назвали сроки подготовки США операции против Ирана

Intelligence Online: США готовили операцию против руководства Ирана с 2025 года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vantor / Reuters

США готовились к операции против руководства Ирана с июня 2025 года, после ударов по иранским ядерным объектам. Сроки подготовки нападения назвал французский портал Intelligence Online.

Утверждается, что после атак на объекты в Иране ЦРУ и другие американские спецслужбы усилили разведывательное покрытие региона. Изначально их задачей была оценка ущерба, нанесенного в ходе операции «Полуночный молот».

Затем ведомства направили огромные ресурсы на отслеживание перемещений Али Хаменеи. Отмечается, что работа велась в тесном сотрудничестве с израильскими спецслужбами, итогом чего стал удар по резиденции верховного лидера Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран дважды предпринимал попытку устранить его. «Я достал его [Хаменеи] прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран пригрозил ударить по израильской Димоне. Атака может обернуться ядерной катастрофой

    Мужчину смертельно ранили около метро в Москве

    Названы главные пострадавшие от перекрытия Ормузского пролива

    Губерниев назвал причину недопуска Большунова до Олимпиады

    Юрист предупредил водителей о наказании за грязные фары

    На Западе назвали цели Ирана

    Объявлено о разрушениях в пережившем массированную атаку ВСУ российском регионе

    Найдена идеальная версия Windows

    В России высказались о военной помощи Ирану

    В Госдуме предложили пересмотреть лимит выплат по ОСАГО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok