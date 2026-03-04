В Израиле заявили о гибели организатора покушения на Трампа

ЦАХАЛ заявил о гибели члена КСИР, который был организатором покушения на Трампа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели главы отдела спецопераций Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который якобы являлся организатором покушения на президента США Дональда Трампа в 2024 году. Об этом сообщил израильский 9-й канал в своем Telegram-канале.

«ЦАХАЛ ликвидировал Рахмана Макдама, главу отдела спецопераций Корпуса стражей исламской революции и человека, стоявшего за покушением на Трампа перед президентскими выборами 2024 года», — сказано в сообщении.

Сообщается, что израильская сторона уже проинформировала об этом американского лидера.

Ранее президент США заявил, что Иран якобы дважды предпринимал попытку устранить его. «Я достал его [верховного лидера Ирана Али Хаменеи], прежде чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», — указал Трамп.

В 2024 году Associated Press (AP) сообщала, что, по данным ФБР, КСИР планировал покушение на Трампа. «Неназванный чиновник КСИР в сентябре прошлого года поручил своему контакту составить план слежки и последующего убийства Трампа», — сказано в сообщении.

