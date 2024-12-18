Брат Емельяненко получил полтора года тюрьмы

Боец MMA Иван Емельяненко получил приговор за причинение тяжкого вреда здоровью

Старооскольский городской суд Белгородской области приговорил российского бойца смешанного стиля (ММА) Ивана Емельяненко к одному году и шести месяцам лишения свободы. Об этом «Матч ТВ» сообщил адвокат спортсмена Сергей Карпеев.

Спортсмена признали виновным по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сторона бойца собирается обжаловать приговор.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что Иван Емельяненко вступился за женщину в Старом Осколе. Он нанес оппоненту несколько ударов, после чего тот получил травмы.

Иван Емельяненко — младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он является мастером спорта по боевому самбо. В мае 2023 года спортсмен дебютировал в MMA, одержав победу единогласным решением судей над Алексеем Леденевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».