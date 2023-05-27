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00:07, 27 мая 2023Спорт

Иван Емельяненко одержал победу в дебютном бою в ММА

Младший брат Федора и Александра Емельяненко Иван одержал победу в дебютном бою в ММА
Иван Емельяненко

Иван Емельяненко. Фото: News.ru / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Иван Емельяненко одержал победу над чемпионом России-2007 по дзюдо Алексеем Леденевым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Схватка по правилам смешанных единоборств прошла в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей.

Для Ивана, который является младшим братом Федора и Александра Емельяненко, это был дебютный бой в ММА.

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