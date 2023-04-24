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12:19, 24 апреля 2023Спорт

Назван соперник младшего брата Емельяненко в дебютном бою в ММА

Соперником Ивана Емельяненко в дебютном бою в ММА станет Фабио Мальдонадо

Фото: Felipe Dana / AP

Россиянин Иван Емельяненко проведет дебютный бой в смешанных единоборствах (ММА) против бразильца Фабио Мальдонадо. Соперника бойца ТАСС назвал промоутер Владимир Хрюнов.

Он отметил, что встреча пройдет 26 мая в Москве. Ранее сообщалось, что россиянин может подраться с Антонио Силвой.

Иван — младший брат бойцов ММА Александра и Федора Емельяненко — мастер спорта по боевому самбо. На счету 43-летнего Мальдонадо 29 побед и 6 поражений и 1 ничья. В 2016 году бразилец проиграл Федору Емельяненко решением судей.

Всего за профессиональную карьеру 46-летний Федор потерпел 7 поражений и одержал 40 побед. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS. В активе 41-летнего Александра Емельяненко в ММА 28 побед, 10 поражений и 1 ничья.

Алексей Гусев
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