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19:12, 12 апреля 2023Спорт

Раскрыты детали дебютного боя в ММА младшего брата Емельяненко

Иван Емельяненко проведет дебютный бой по правилам ММА 26 мая
Антонио Силва

Антонио Силва. Фото: ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Промоутер Владимир Хрюнов раскрыл детали дебютного поединка российского бойца Ивана Емельяненко по правилам смешанных единоборств (ММА). Слова Хрюнова приводит ТАСС.

«Иван Емельяненко проведет бой по правилам ММА 26 мая в Москве. Мы сделали предложение [Антонио] "Бигфуту" Силве», — рассказал промоутер.

Иван — младший брат бойцов ММА Александра и Федора Емельяненко — мастер спорта по боевому самбо. На счету 43-летнего Силвы 19 побед, 14 поражений и 1 ничья. В 2011 году бразилец победил Федора Емельяненко на турнире организации Strikeforce.

Всего за профессиональную карьеру 46-летний Федор потерпел 7 поражений и одержал 40 побед. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS. В активе 41-летнего Александра Емельяненко в ММА 28 побед, 10 поражений и 1 ничья.

Ксения Курашкина
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