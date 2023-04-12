Раскрыты детали дебютного боя в ММА младшего брата Емельяненко

Иван Емельяненко проведет дебютный бой по правилам ММА 26 мая

Промоутер Владимир Хрюнов раскрыл детали дебютного поединка российского бойца Ивана Емельяненко по правилам смешанных единоборств (ММА). Слова Хрюнова приводит ТАСС.

«Иван Емельяненко проведет бой по правилам ММА 26 мая в Москве. Мы сделали предложение [Антонио] "Бигфуту" Силве», — рассказал промоутер.

Иван — младший брат бойцов ММА Александра и Федора Емельяненко — мастер спорта по боевому самбо. На счету 43-летнего Силвы 19 побед, 14 поражений и 1 ничья. В 2011 году бразилец победил Федора Емельяненко на турнире организации Strikeforce.

Всего за профессиональную карьеру 46-летний Федор потерпел 7 поражений и одержал 40 побед. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS. В активе 41-летнего Александра Емельяненко в ММА 28 побед, 10 поражений и 1 ничья.