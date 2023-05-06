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16:59, 6 мая 2023Спорт

Младший брат Емельяненко рассказал о конфликте братьев Федора и Александра

Боец MMA Иван Емельяненко заявил, что со временем братья Федор и Александр помирятся

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Иван Емельяненко рассказал о конфликте между братьями Федором и Александром. Его слова приводит «Спорт-экспресс».

«Когда Александр переехал в Санкт-Петербург, отношения между ними были натянутыми. Отчасти хватался ли за голову из-за такого, но у одного и второго свои головы на плечах», — заявил спортсмен. Он выразил надежду, что со временем они помирятся.

Публичный конфликт между братьями Емельяненко начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал брата и его окружение за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.

Иван — младший брат бойцов ММА Александра и Федора Емельяненко — мастер спорта по боевому самбо. 26 мая он дебютирует в MMA в поединке против бразильца Фабио Мальдонадо.

Анастасия Борисова
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