Бероев высказался о разводе с Алферовой после 20 лет брака

Бероев признался, что не смог сохранить человеческие взаимоотношения с Алферовой

Актер Егор Бероев назвал болезненным развод с актрисой Ксенией Алферовой. Расставание он прокомментировал в беседе с телеканалом «Москва 24».

Бероев признался, что ответственность за разрыв отношений лежит на нем. «Так в жизни бывает: люди разводятся, ну не договорились, по-разному видят вещи какие-то», — пояснил он.

Актер добавил, что им с экс-супругой не удалось сохранить «человеческие взаимоотношения». Он выразил надежду на то, что со временем «страсти поутихнут» и им удастся наладить контакт.

Бероев и Алферова расстались в 2022 году, развод был завершен в 2025-м. У бывших супругов есть 18-летняя дочь Евдокия.

Ранее Алферова сравнила развод с Бероевым с землетрясением. По словам артистки, ради возвращения в привычное состояние она проделала большой путь. Актеры были в браке более 20 лет.