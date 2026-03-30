14:44, 30 марта 2026Культура

Алферова высказалась о болезненном разводе с Бероевым

Ксения Алферова сравнила развод с Егором Бероевым с землетрясением
Ольга Коровина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Актриса Ксения Алферова сообщила, что вернулась к занятиям танцами после трудного периода в жизни на фоне развода с Егором Бероевым. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Алферова рассказала, что всегда любила танцевать, однако в последние годы из-за личных проблем ее не посещали даже мысли о любимом занятии. «Года три назад, когда случилось в моей жизни землетрясение, мне было совсем не до танцев. Меня как отрубило», — призналась Алферова.

По словам артистки, ради возвращения в привычное состояние она проделала большой путь. «Молилась, исповедовалась, причащалась, разговаривала, проговаривала, читала, осознавала, туда-сюда меня мотало», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после развода с Ксенией Алферовой. До этого актер заявил, что расстался с Алферовой в 2022 году после 20 лет брака. Он добавил, что семьи у них «нет уже давно», а сам он желает бывшей жене всего доброго и благодарен ей «за все хорошее и плохое».

