Стало известно о тайной свадьбе Бероева после развода с Алферовой

KP.RU: Бероев тайно женился на молодой балерине после развода с Алферовой

Актер Егор Бероев тайно женился на молодой возлюбленной после развода с актрисой Ксенией Алферовой. Об этом пишет KP.RU.

Сообщается, что новой женой 48-летнего Бероева стала 21-летняя танцовщица Анна Панкратова. По словам источников из окружения актера, свадьба состоялась в середине февраля. Инсайдеры утверждают, что Бероев и Алферова официально развелись в 2025 году.

Артист встретил выпускницу хореографического колледжа Панкратову во время работы над фильмом «Кукла», где девушка исполнила главную роль. «Егор рассказал, как нашел Аню: распахнув дверь балетного класса нашего колледжа, он в тот же момент понял: это она!» — рассказали в учебном заведении.

Ранее Бероев сообщил, что расстался с супругой Ксенией Алферовой в 2022 году после 20 лет брака. Он добавил, что семьи у них «нет уже давно», а сам он желает бывшей жене всего доброго и благодарен ей «за все хорошее и плохое».