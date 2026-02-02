Бероев сообщил о разводе с Алферовой после 20 лет брака

Актер Егор Бероев заявил, что расстался с Ксенией Алферовой в 2022 году

Актер Егор Бероев сообщил, что расстался с супругой, актрисой Ксенией Алферовой в 2022 году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью», — заявил Бероев. Актер добавил, что желает бывшей жене всего самого доброго и благодарен ей «за все хорошее и плохое».

До этого Алферова также подтвердила развод в эфире шоу «Ты не поверишь!», намекнув на измену. «Я человек верный. А вот за чужие чувства говорить ничего не могу», — поделилась она.

Бероев и Алферова поженились в 2001 году. В 2007-м у пары родилась дочь Евдокия.

Ранее супруга актера Виктора Логинова, известного по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», Мария Гуськова объявила о разводе. Актриса заявила, что столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа, а также обвинила его в изменах.