Жена Виктора Логинова обвинила актера в рукоприкладстве и объявила о разводе

Жена актера Виктора Логинова обвинила его в рукоприкладстве и подала на развод

Супруга актера Виктора Логинова, известного по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», актриса Мария Гуськова объявила о разводе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я хочу разбить свои мечты о будущем, которого быть не может. Я устала ждать, терпеть, прощать предательство и вранье», — заявила артистка.

По словам Гуськовой, она столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа. Мария призналась, что стала жертвой рукоприкладства. Также Логинов якобы угрожал жене разводом, если она продолжила бы заниматься своей карьерой. Гуськова отказывалась от кастингов, фотосессий и приглашений на кинофестивали, поскольку в ее браке это считалось неприемлемым. В то же время сам актер, по ее словам, «был на финансовом и моральном дне».

Кроме того, 27-летняя супруга артиста на фоне стресса сильно похудела и была вынуждена обращаться за психологической помощью. «Сейчас я вешу около 38 килограммов. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной», — добавила Гуськова.

Виктор Логинов был женат четыре раза, у него четверо детей от прошлых браков. Актер женился на Гуськовой в 2020 году. Спустя год пара объявила о расставании, но вскоре супруги помирились.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц развелись. Пара состояла в браке с 2020 года, в 2021 году у них родился сын Данила.