Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:24, 29 декабря 2025Культура

Жена Виктора Логинова обвинила актера в рукоприкладстве и объявила о разводе

Жена актера Виктора Логинова обвинила его в рукоприкладстве и подала на развод
Ольга Коровина
Мария Гуськова

Мария Гуськова. Кадр: Telegram-канал 112

Супруга актера Виктора Логинова, известного по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», актриса Мария Гуськова объявила о разводе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я хочу разбить свои мечты о будущем, которого быть не может. Я устала ждать, терпеть, прощать предательство и вранье», — заявила артистка.

По словам Гуськовой, она столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа. Мария призналась, что стала жертвой рукоприкладства. Также Логинов якобы угрожал жене разводом, если она продолжила бы заниматься своей карьерой. Гуськова отказывалась от кастингов, фотосессий и приглашений на кинофестивали, поскольку в ее браке это считалось неприемлемым. В то же время сам актер, по ее словам, «был на финансовом и моральном дне».

Кроме того, 27-летняя супруга артиста на фоне стресса сильно похудела и была вынуждена обращаться за психологической помощью. «Сейчас я вешу около 38 килограммов. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной», — добавила Гуськова.

Виктор Логинов был женат четыре раза, у него четверо детей от прошлых браков. Актер женился на Гуськовой в 2020 году. Спустя год пара объявила о расставании, но вскоре супруги помирились.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц развелись. Пара состояла в браке с 2020 года, в 2021 году у них родился сын Данила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась выехать из квартиры

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые профессии

    В ЮАР пройдут совместные учения с Россией и Китаем

    В кавказском регионе России муж сразу после свадьбы вернул супругу родителям и поплатился

    Кристина Асмус показала фигуру в бикини

    Зеленский заявили о готовности к переговорам с Россией

    Лепс решил избавиться от двух особняков ради свадьбы с 19-летней невестой

    Раскрыты подробности дела бывшего российского губернатора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok