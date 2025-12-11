Звезда сериала «Кухня» развелся с женой

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись после пяти лет брака

Российский актер театра и кино, звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц развелись. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд удовлетворил исковые требования Богатырева о расторжении брака. Сами артисты и их представители не присутствовали на заседании.

Пара поженилась в 2020 году, в 2021 году у них родился сын Данила, который стал вторым ребенком для Арнтгольц и первенцем для Богатырева.

Известно, что заявление о расторжении брака было зарегистрировано 10 ноября. Вскоре Богатырев опроверг сообщения о расставании с супругой и добавил, что информация, которая появилась на сайте суда, является ошибочной. В то же время в Лефортовском районном суде Москвы подтвердили факт подачи заявления.