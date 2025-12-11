Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:45, 11 декабря 2025Культура

Звезда сериала «Кухня» развелся с женой

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись после пяти лет брака
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер театра и кино, звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц развелись. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд удовлетворил исковые требования Богатырева о расторжении брака. Сами артисты и их представители не присутствовали на заседании.

Пара поженилась в 2020 году, в 2021 году у них родился сын Данила, который стал вторым ребенком для Арнтгольц и первенцем для Богатырева.

Известно, что заявление о расторжении брака было зарегистрировано 10 ноября. Вскоре Богатырев опроверг сообщения о расставании с супругой и добавил, что информация, которая появилась на сайте суда, является ошибочной. В то же время в Лефортовском районном суде Москвы подтвердили факт подачи заявления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мотив Долиной при продаже квартиры раскрыли

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В России для заключенных ввели одно новое ограничение

    Взрыв с жертвами и пострадавшими произошел в лаборатории российского вуза

    Предсказаны дальнейшие действия армии России после взятия Северска

    ЕС начал угрожать Бельгии из-за российских активов

    «Мисс Москва» в трусах с вырезами снялась для мексиканского Playboy

    Работники российского морга регулярно обчищали умерших

    Раскрыто обещание США Украине для достижения мира

    Звезда сериала «Кухня» развелся с женой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok