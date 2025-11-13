Культура
Развод актера сериала «Кухня» с популярной российской актрисой подтвердили

В суде подтвердили развод звезды сериала «Кухня» Богатырева и актрисы Арнтгольц
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заявление о расторжении брака российского актера театра и кино, звезды телесериала «Кухня» Марка Богатырева и актрисы Татьяны Арнтгольц было подано в Лефортовский районный суд Москвы. Об этом пишет StarHit.

«В суде данное заявление имеется. Дело зарегистрировано. Далее суд либо примет, либо не примет заявление», — сообщили в судебном участке № 406, где будет слушаться дело, отметив, что «никакой ошибки быть не могло».

Ранее Марк Богатырев опроверг сообщения о расставании с актрисой Татьяной Арнтгольц. Он добавил, что информация, которая до этого появилась на сайте суда, является ошибочной.

Пара поженилась в 2020 году, в 2021 году у них родился сын Данила, который стал вторым ребенком для Арнтгольц и первенцем для Богатырева.

