14:49, 12 ноября 2025Культура

Актер сериала «Кухня» высказался о разводе с популярной российской актрисой

Звезда сериала «Кухня» Богатырев опроверг слухи о разводе с актрисой Арнтгольц
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер театра и кино, звезда телесериала «Кухня» Марк Богатырев опроверг сообщения о расставании с актрисой Татьяной Арнтгольц. Его цитирует Super.ru в Telegram.

«Это все слухи. Мы пока не разводимся», — сообщил Богатырев. Он добавил, что информация, которая до этого появилась на сайте суда, является ошибочной.

Пара поженилась в 2020 году, в 2021 году у них родился сын Данила, который стал вторым ребенком для Арнтгольц и первенцем для Богатырева.

12 ноября сообщалось, что Богатырев подал на развод с Арнтгольц. Заявление о расторжении брака было зарегистрировано 10 ноября. Дата его рассмотрения на данный момент не назначена.

