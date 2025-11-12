Звезда сериала «Кухня» подал на развод с популярной российской актрисой

Российский актер театра и кино, звезда телесериала «Кухня» Марк Богатырев подал на развод с актрисой Татьяной Арнтгольц. Об этом сообщает StarHit в Telegram-канале.

Заявление о расторжении брака было зарегистрировано 10 ноября. Дата его рассмотрения на данный момент не назначена.

Пара поженилась в 2020 году, в 2021 году у них родился сын Данила, который стал вторым ребенком для Арнтгольц и первенцем для Богатырева.

