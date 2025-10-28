Джиган решил примириться с Оксаной Самойловой

Адвокат Оксаны Самойловой заявил, что Джиган попросил в суде срок на примирение

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, намерен сохранить брак с Оксаной Самойловой. Об этом сообщает Telegam-канал Super.

В Москве прошла предварительная беседа, в рамках которой сторона артиста обозначила желание Джигана избежать развода и примириться с супругой.

«Стороны заявили свои ходатайства. Мы заявили о закрытии процесса, а сторона ответчика запросила срок на примирение, обычно это до трех месяцев», — сообщил адвокат супруги рэпера Олег Тонаканян.

Ранее популярная российская блогерша Оксана Самойлова, которая подала на развод с рэпером Джиганом, оценила вероятность того, что они смогут восстановить отношения.