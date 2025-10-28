Самойлова оценила вероятность воссоединения с Джиганом

Самойлова заявила, что для воссоединения с ней Джигану нужно повзрослеть

Популярная российская блогерша Оксана Самойлова, которая подала на развод с мужем, рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко), оценила вероятность того, что она восстановит отношения. Ее слова передает Mash в Telegram.

«Джигану нужно повзрослеть. А это не произойдет за месяц-два, за пару лет только если», — ответила Самойлова на вопрос журналиста о том, могут ли блогерша и рэпер воссоединиться. Корреспондент Mash уточнил у Самойловой, готова ли она подождать этого момента. Она заявила, что и так ждала этого 17 лет.

Кроме того, блогерша опровергла слухи о том, что их расставание с мужем было пиар-кампанией. При этом Самойлова добавила, что плакала, слушая недавно вышедшую песню Джигана.

9 октября стало известно, что Самойлова подала на развод с Джиганом. Блогерша написала заявление в мировой суд 6 октября.

Самойлова и Джиган состояли в отношениях с 2010 года. Они поженились в 2012 году. В браке у супругов родилось четверо детей: дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.