Самойлова разведется с Джиганом

Блогерша Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Популярная российская блогерша Оксана Самойлова разведется с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что Самойлова подала заявление в мировой суд 6 октября. Другие подробности не приводятся.

Самойлова и Джиган состоят в отношениях с 2010 года. Мужем и женой блогерша и рэпер стали в 2012 году. В браке у пары родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

Ранее стало известно, что шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев расстался с женой Валерией. Об этом сообщила супруга телеведущего. Она заявила, что осталась с Ивлевым в хороших отношениях.

До этого известный российский телеведущий Дмитрий Дибров сделал заявление после развода с женой Полиной. Он заявил, что благодарен бывшей супруге за их 17-летний брак.

.
