Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:41, 25 сентября 2025Интернет и СМИ

Дибров сделал заявление после развода

Адвокат Добровинский заявил, что Дибров благодарен бывшей жене за их брак
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Адвокат телеведущего Дмитрия Диброва Александр Добровинский заявил, что ведущий благодарен бывшей жене Полине Дибровой. Первое заявление ведущего после расторжения брака раскрыло StarHit в Telegram-канале.

«И душа, и сердце Дмитрия Александровича благодарны за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за все хорошее, что было. (...) До конца своих дней он сохранит счастье и тепло, которое было с ним все эти годы», — сказал Добровинский о сделанном телеведущем заявлении.

Адвокат добавил, что Дибров остается открытым для бывшей супруги и детей.

Мировой суд в Подмосковье расторг брак Дибровых в четверг, 25 сентября. Уточнялось, что между бывшими супругами нет разногласий по имущественным и другим вопросам.

Перед этим Диброва раскрыла причины предстоящего развода. Она заявила, что с годами стала относиться к мужу как к отцу и наставнику и вместе с тем начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику.

box#4097440

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оштрафовали женщину, спасавшую детей во время атаки украинских беспилотников. За что?

    В России отец ворвался в школу с угрозами, схватил подростка за горло и попал на видео

    Стреляющий из пистолета мужчина в спортивном костюме попал на видео в российском городе

    Известная российская блогерша рассказала о слепоте на один глаз

    Польша вознамерилась сбивать российские дроны над Украиной и Белоруссией

    Суд смягчил наказание российскому миллионеру по делу о смертельном ДТП

    Анонсированы две международные встречи Путина

    Российский блогер занялся сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде и попал на видео

    Набиуллина оценила выход российской экономики из перегрева

    Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на замок в Грязи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости