Дибров сделал заявление после развода

Адвокат Добровинский заявил, что Дибров благодарен бывшей жене за их брак

Адвокат телеведущего Дмитрия Диброва Александр Добровинский заявил, что ведущий благодарен бывшей жене Полине Дибровой. Первое заявление ведущего после расторжения брака раскрыло StarHit в Telegram-канале.

«И душа, и сердце Дмитрия Александровича благодарны за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за все хорошее, что было. (...) До конца своих дней он сохранит счастье и тепло, которое было с ним все эти годы», — сказал Добровинский о сделанном телеведущем заявлении.

Адвокат добавил, что Дибров остается открытым для бывшей супруги и детей.

Мировой суд в Подмосковье расторг брак Дибровых в четверг, 25 сентября. Уточнялось, что между бывшими супругами нет разногласий по имущественным и другим вопросам.

Перед этим Диброва раскрыла причины предстоящего развода. Она заявила, что с годами стала относиться к мужу как к отцу и наставнику и вместе с тем начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику.

