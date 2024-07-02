Восемь человек пострадали из-за взрыва газа в регионе России

В Стерлитамаке восемь человек пострадали из-за утечки газа в жилом доме

В Стерлитамаке в жилом доме произошел взрыв газа. Пострадали, по предварительным данным, восемь человек, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Из-за взрыва в доме на улице Артема в части квартир выбило окна — осколки разлетелись на несколько метров. На месте работают несколько реанимобилей и пожарные.

Пострадали, в частности, двое детей, которые стояли у дома в момент взрыва. Взрывной волной выбило дверь подъезда, которую отбросило прямо на коляску с младенцем, стоявшую рядом.

Как впоследствии уточнила администрация Стерлитамака в Telegram-канале, врачи не смогли спасти одного человека, еще семь пострадали.

Ранее в Благовещенске торговый павильон оказался разрушен после взрыва газа. Никто не пострадал, пожарные провели проливку конструкций.