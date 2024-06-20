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08:49, 20 июня 2024Россия

Взрыв разрушил торговый павильон в российском городе

В Благовещенске торговый павильон оказался разрушен из-за взрыва газа

Фото: Telegram-канал МЧС Амурской области

В Благовещенске торговый павильон оказался разрушен после взрыва газа. Об этом сообщило управление МЧС по Амурской области в Telegram-канале.

Взрыв произошел в павильоне на улице Горького. Предварительно, там произошла разгерметизация газового оборудования. Никто не пострадал, пожарные уже провели проливку конструкций.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее газ взорвался в подвале многоквартирного дома в подмосковной Лобне. В результате взрыва пострадали двое рабочих — слесари, которые в это время меняли водопроводные трубы. Пожара в результате взрыва не последовало.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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