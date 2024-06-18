В Подмосковье газ взорвался в подвале дома

Газ взорвался в подвале дома в подмосковной Лобне

Газ взорвался в подвале многоквартирного дома в подмосковной Лобне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Московской области.

В результате взрыва пострадали двое рабочих — слесари, которые в это время меняли водопроводные трубы. Пожара в результате не возникло. На опубликованных кадрах видно подвальное помещение со следами взрыва, а также черные следы на стене у входа в него. Также было опубликовано фото лежащих на земле газовых баллонов.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Магадане во время ремонта. Газовый баллон, который впоследствии взорвался, находился на крыше.