Возбуждено дело по факту взрыва газа в Стерлитамаке

СК возбудил дело из-за взрыва газа в доме в Стерлитамаке

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в доме в Стерлитамаке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан.

Дело возбуждено по части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей») УК РФ. «На место происшествия выехали руководитель и следователи следственного отдела и следователи-криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами», — отметили в ведомстве. Они намерены установить причины взрыва и проверить полноту и качество оказываемых услуг по текущему содержанию и ремонту газопровода дома и соблюдения правил противопожарной безопасности.

По предварительным данным, специалисты ремонтировали газовое оборудование в многоквартирном доме по улице Артема, после чего последовал взрыв — выбило двери и окна, от чего осколки разлетелись на несколько метров, повреждения получила входная группа подъезда — дверь отбросило на коляску с младенцем. Пострадали восемь человек, среди них — двое детей, одного человека не удалось спасти.

Ранее были опубликованы кадры момента взрыва — женщина с ребенком набирала код, чтобы попасть в подъезд многоэтажки, как внезапно раздался взрыв и горожанка вылетела на улицу вместе с дверью.