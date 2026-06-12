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12:45, 12 июня 2026Бывший СССР

Пашинян поздравил Путина

Пашинян поздравил Путина и всех россиян с Днем России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте главы армянского правительства.

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления по случаю государственного праздника Российской Федерации — Дня России. Этот знаменательный праздник олицетворяет ответственность граждан Российской Федерации за будущее своей страны, а также стремление дружественного российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства», — говорится в тексте.

Пашинян выразил уверенность, что связи народов двух стран и их готовность к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать укреплению российско-армянского сотрудничества.

Ранее поздравительную телеграмму Путину по случаю Дня России направил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ней он подчеркнул, что отношения двух стран основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

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