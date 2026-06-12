Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:56, 12 июня 2026Бывший СССР

Алиев поздравил Путина

Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина и всех россиян с Днем России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба Алиева.

«Уважаемый Владимир Владимирович! От имени азербайджанского народа и от себя лично я искренне поздравляю Вас и через Вас всех россиян с национальным праздником — Днем России», — говорится в сообщении.

Алиев подчеркнул, что отношения России и Азербайджана основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Президент выразил уверенность, что совместные усилия руководства двух стран будут и дальше способствовать укреплению азербайджано-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

Ранее сообщалось, что глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину по случаю Дня России. В ней северокорейский лидер подчеркнул, что Пхеньян всегда будет поддерживать политику Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко высказалась о предпосылках к решению конфликта на Украине

    В США высказались об отказе во въезде лучшему судье Африки

    Собянин сообщил об уничтожении беспилотника

    Алиев поздравил Путина

    Москвичей предупредили об опасности черешни

    В Германии высказались о конфликте с Россией

    Россиянин описал туристов на отдыхе словами «забывают о базовых правилах приличия»

    Врач рассказала о неожиданной пользе черешни

    Раскрыто число пострадавших при атаке БПЛА на Татарстан

    Российский автобренд UMO представил вторую модель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok