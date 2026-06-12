Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина и всех россиян с Днем России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба Алиева.

«Уважаемый Владимир Владимирович! От имени азербайджанского народа и от себя лично я искренне поздравляю Вас и через Вас всех россиян с национальным праздником — Днем России», — говорится в сообщении.

Алиев подчеркнул, что отношения России и Азербайджана основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Президент выразил уверенность, что совместные усилия руководства двух стран будут и дальше способствовать укреплению азербайджано-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

Ранее сообщалось, что глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину по случаю Дня России. В ней северокорейский лидер подчеркнул, что Пхеньян всегда будет поддерживать политику Москвы.