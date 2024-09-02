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15:12, 2 сентября 2024Ценности

Брэд Питт нарушил дресс-код на Венецианском кинофестивале

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт нарушил дресс-код на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Vogue.

Отмечается, что на красной дорожке на подобных мероприятиях мужчинам следует появляться в классическом костюме или смокинге с галстуком-бабочкой и элегантной обуви. В свою очередь, 60-летний артист предстал перед камерами в черном приталенном пиджаке, расклешенных брюках и прозрачной футболке.

Известно, что звезду сопровождала его новая возлюбленная — 34-летняя Инес де Рамон. Избранница знаменитости выбрала для выхода в свет белое облегающее макси-платье на одно плечо.

В июле 2022 года Брэд Питт объяснил свое появление в юбке на премьере фильма «Быстрее пули».

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      Алина Гостева
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