Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт нарушил дресс-код на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Vogue.

Отмечается, что на красной дорожке на подобных мероприятиях мужчинам следует появляться в классическом костюме или смокинге с галстуком-бабочкой и элегантной обуви. В свою очередь, 60-летний артист предстал перед камерами в черном приталенном пиджаке, расклешенных брюках и прозрачной футболке.

Известно, что звезду сопровождала его новая возлюбленная — 34-летняя Инес де Рамон. Избранница знаменитости выбрала для выхода в свет белое облегающее макси-платье на одно плечо.

В июле 2022 года Брэд Питт объяснил свое появление в юбке на премьере фильма «Быстрее пули».