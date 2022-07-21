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Брэд Питт объяснил свое появление в юбке на премьере фильма

Брэд Питт объяснил свое появление в юбке на премьере фильма фразой «Бриз, бриз»

Фото: Christoph Soeder / globallookpress.com

Американский актер Брэд Питт объяснил свое появление на премьере фильма «Быстрее пули» в юбке. Соответствующий комментарий, данный им журналистам Associated Press, появился в Twitter.

Известно, что по красной дорожке мероприятия знаменитость прошла костюме-двойке из пиджака и юбки длины миди, розовой рубашке и массивных армейских ботинках. Образ был дополнен солнцезащитными очки и крупным золотым кулоном. Выбор традиционно женской одежды для выхода в свет он пояснил фразой: «Бриз, бриз». Таким образом, актер подразумевал защиту от жары, которая в день кинопремьеры в Берлине достигла 35 градусов по Цельсию.

Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях под размещенным постом. «Что с тобой, Питт? Кризис среднего возраста?», «Он что пьяный?», «И что в этом такого? Вы никогда не слышали про килт?» — писали юзеры.

Ранее в июле мусорщик из Нью-Йорка Ли Моран вышел на работу в юбке в ответ на установленные боссом запреты. Согласно материалу, уборщик попросил у руководства разрешения носить шорты в жару и получил отказ. В качестве акта протеста работник надел оранжевый килт со светоотражающими элементами, имитирующий официальную униформу.

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Полина Гераскина
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