Мусорщик вышел на работу в юбке из-за запрета босса носить шорты в жару

Мусорщик из Нью-Йорка Ли Моран вышел на работу в юбке, чтобы выразить протест руководству

Мусорщик из Нью-Йорка Ли Моран вышел на работу в юбке в ответ на установленные боссом запреты. Его история заинтересовала журналистов Daily Mail.

Согласно материалу, уборщик попросил у руководства разрешения носить шорты в жару и получил отказ, мотивированный соблюдением мер безопасности для здоровья сотрудника. «Один из начальников сказал, что это необходимо для сохранения репутации. То есть мы потеем и рискуем получить тепловой удар, чтобы хорошо выглядеть на публике?» — возмутился Моран.

В качестве акта протеста работник надел оранжевый килт со светоотражающими элементами, имитирующий официальную униформу. «Реакция общества была потрясающей! Многие звонили и писали, чтобы выразить поддержку. Коллегам тоже понравилось», — вспоминает уборщик.

Ранее в июле ученик одной из церковных школ Норфолка, Великобритания, Корбен Грин пришел на выпускной бал в женском наряде и прославился в сети. 16-летний юноша позировал в алой юбке с кринолином, расшитом пайетками жакете и белой рубашке, украшенной крупным галстуком-бабочкой. Мать выпускника призналась, что гордится своим ребенком и тем, что он не боится быть собой.