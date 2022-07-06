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Ученик церковной школы пришел на выпускной бал в юбке и с макияжем

Ученик церковной школы Корбен Грин пришел на выпускной бал в юбке и прославился в сети

Фото: @thisisneenz

Ученик одной из церковных школ Норфолка, Великобритания, Корбен Грин пришел на выпускной бал в женственном образе и прославился в сети. Соответствующие фото были опубликованы его матерью Ниной Грин в Twitter.

На размещенных кадрах 16-летний юноша позировал в алой юбке с кринолином, расшитом пайетками жакете и белой рубашке, украшенной крупным галстуком-бабочкой. На лицо выпускника был нанесен яркий макияж со стрелками и красной помадой, а прическу дополняла золотистая корона.

Женщина призналась, что гордится своим ребенком и тем, что он не боится быть собой. «В 12 лет мой сын заявил, что хочет надеть платье на выпускной вечер. Через четыре года мы осуществили его мечту», — добавила она.

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Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях и восхищаться смелостью юноши. «Он выглядит потрясающе. Его платье и корона великолепны. Надеюсь, у него был чудесный вечер», «Он очень красив в красном наряде. Один из лучших образов для выпускного, который я видел», «Так и надо жить, исполняя мечты», — писали юзеры.

Ранее в июле модный редактор Vogue Александр Марен перечислил самые сексуальные тренды в мужской одежде 2023 года, представленные на Неделе моды в Париже. Эксперт отметил, что популярными в будущем году станут обнажающие ягодицы трусы-джоки, а также созданные специально для мужчин юбки.

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Полина Гераскина
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