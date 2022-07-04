Стилист назвал самые сексуальные тренды мужской моды 2023 года

Vogue: юбки и обнажающие ягодицы трусы — самые сексуальные тренды мужской моды 2023 года

Модный редактор Vogue, стилист Александр Марен назвал самые сексуальные тренды в мужской одежде 2023 года, представленные на Неделе моды в Париже. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт отметил, что популярными в будущем году станут обнажающие ягодицы трусы-джоки. Подобные изделия, например, появились в весенне-летней коллекции бренда VTMNTS — ответвления известной марки Vetements. При этом, по словам журналиста, указанный предмет гардероба рекомендуется носить так, чтобы он был заметен.

Кроме того, в данном списке оказались юбки, которые, по заявлению Марена, готовятся вытеснить микрошорты. Подобные вещи манекенщики продемонстрировали в рамках показов брендов Dries van Noten и Kenzo. В свою очередь марки Dolce & Gabbana и Emporio Armani сделали акцент на голых торсах мужчин.

В то же время дизайнеры представили откровенные изделия в ковбойском стиле и облегающую одежду в сочетании с узкими ботфортами.

В июле модный редактор Марта Сундак заявила, что традиционно женская одежда стала модной у мужчин. По словам эксперта, речь идет о стиле под названием «балеткор», который оказался одним из главных трендов 2022 года. Возрождение интереса к подобной одежде произошло на платформе Tumblr после выхода в 2010 году фильма «Черный лебедь» с Натали Портман в главной роли, пояснила журналистка. При этом на тот момент в моду вошла репетиционная обувь и одежда танцоров с акцентом на многослойности: трико, боди, наряды с запахом и глубокими вырезами, гетры, ленты и угги.