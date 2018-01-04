В США загорелся начиненный фейерверками автомобиль

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Во время празднования Нового года в техасском городе Хьюстон в багажнике одного из автомобилей взорвались фейерверки. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел на парковке, где местные жители запускали пиротехнику в честь праздника. Один из зажженных салютов попал в багажник автомобиля Dodge Charger, где лежала другая пиротехника. Возник пожар. Владелец автомобиля Хурара Хассан рассказал, что машине потребуется ремонт, однако он не переживает. «В следующий раз снова поеду запускать фейерверки, только багажник буду держать закрытым», — рассказал он журналистам.