Разгневанный велосипедист обстрелял байкеров из самодельной ракетницы

В Италии велосипедист, разозлившийся на двух байкеров, запустил в их сторону больше двух десятков фейерверков. Видео, снятое на камеру велосипедиста, публикует Daily Mail.

Вначале мотоциклисты обгоняют его и начинают о чем-то с ним спорить. После этого велосипедист достает фейерверк и устанавливает его в трубу, примотанную скотчем к транспортному средству.

В результате многочисленных залпов один или несколько фейерверков попадают в мотоцикл, который в итоге падает. Один из байкеров остается лежать на дороге, а другой пытается бежать. Велосипедист продолжает обстреливать его.

Что послужило причиной конфликта и чем закончился инцидент, не уточняется.

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