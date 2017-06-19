Мексиканские велосипедисты устроили массовый заезд голышом

В городе Гвадалахара (мексиканский штат Халиско) сотни обнаженных людей проехались по улицам на велосипедах, сообщает Daily Mail. Они приняли участие в ежегодной акции World Naked Bike Ride («Мировой велозаезд без одежды»).

Мексиканцы выразили протест против агрессивных водителей и загрязнения окружающей среды выхлопными газами. Некоторые из них поучаствовали в заезде в нижнем белье.

По информации Daily Mail, мероприятие ежегодно проходит в 70 городах мира. Организаторы и участники заезда стремятся привлечь внимание общественности к уязвимому положению велосипедистов на дороге. Также они подчеркивают негативное воздействие выхлопных газов от автомобилей на здоровье людей.

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Международная ассоциация World Naked Bike Ride, созданная в 2004 году, празднует свой день рождения в июне — на это время приходится большинство голых велопробегов в мире. Идея проводить подобные акции принадлежит канадскому активисту Конраду Шмидту. Первое подобное мероприятие прошло в знак протеста против войны в Ираке, однако вскоре на смену политическим лозунгам пришли экологические призывы.

В дресс-коде участников приветствуется полная нагота, но это требование не является обязательным. Помимо него, общей формой самовыражения является боди-арт, так же как и костюмы, украшенные своими руками велосипеды, бумбоксы, горны, мегафоны, сирены и музыкальные инструменты, которые участники везут с собой.