В Австрии задержали хулиганившего на морозе голого велосипедиста

В австрийском городе Филлах задержали велосипедиста, который в сильный мороз катался по улицам без одежды. Об этом сообщает издание TheLocal.at.

Обнаженный мужчина привлек к себе внимание, когда попытался въехать на велосипеде в отель через вращающуюся дверь. После этого он включил пожарную сигнализацию в гостиничном гараже и спрятался за колонной.

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Прибывшие пожарные обнаружили валяющиеся на полу гаража одежду и обувь шутника, а затем и его самого. Он прыгнул на велосипед и стал удирать, но вскоре бросил его и побежал по улице. Полиция без труда догнала его в центре города.

Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и не осознавал, что температура воздуха составляет минус 13 градусов по Цельсию.

В июне 2016 года сообщалось, что в Великобритании состоялся заезд голых велосипедистов. Около 250 энтузиастов собрались в городах Саутгемптон и Бристоль и проехали по 10 километров.