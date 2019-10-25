Туристы искупались в море аномального цвета и пострадали

Туристы получили сильные ожоги после купания в море в Корнуолле, Англия. Об этом сообщает The Sun.

Вода на пляжах в деревнях Портпин и Чарлстаун окрасилась в оранжевый цвет из-за попавшей в нее субстанции, происхождение которой еще не установлено.

Искупавшиеся в ней люди получили повреждения кожи, похожие на ожоги медуз. По словам одной из пострадавших Кейт Робартс (Kate Robarts), до полудня среды, 23 октября, вода оставалась прозрачной, однако потом она резко окрасилась в «ржавый» цвет. Робартс также отметила, что загрязненное море не имело никакого запаха.

Агентство по охране окружающей среды Великобритании взяло пробы оранжевой воды и в настоящий момент исследует их.

В июле туристы искупалась в токсичном озере Монте Неме в регионе Галисия, Испания, ради эффектных фото для соцсетей и попали в больницу. Так, у одной путешественницы после купания начались приступы тошноты и кожные раздражения.

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