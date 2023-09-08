Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:32, 8 сентября 2023Путешествия

Россиянка поехала в Ташкент и раскрыла место с самым вкусным пловом в ее жизни

Блогер «Дзена» заявила, что самый вкусный плов готовят в Центре плова в Ташкенте

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российская путешественница и тревел-блогер поехала в Узбекистан и раскрыла место с самым вкусным пловом в ее жизни. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации заявила, что вкуснее всего это блюдо готовят в Центре плова в Ташкенте. «Это какое-то удивительное место, — отметила она. — Представьте, в огромных казанах непрерывно целый день делают плов. Казанов штук десять, и в каждом можно увидеть разные этапы плова».

Материалы по теме:
Культ еды, Лувр в пустыне и ядовитые соли. Что стало с Узбекистаном после распада СССР и стоит ли туда ехать туристу?
Культ еды, Лувр в пустыне и ядовитые соли.Что стало с Узбекистаном после распада СССР и стоит ли туда ехать туристу?
12 мая 2022
Таджикистан и Киргизию соединяет одна из самых красивых дорог. Почему ее нужно увидеть, но чего стоит опасаться?
Таджикистан и Киргизию соединяет одна из самых красивых дорог.Почему ее нужно увидеть, но чего стоит опасаться?
27 мая 2022

По словам россиянки, в одном из них разжигают огонь, во втором — поджаривают лук и морковь, в третьем — мясо и так далее. На финальной стадии готовое блюдо раскладывают по тарелкам и раздают людям. «Так что можно увидеть всю технологию приготовления плова сразу, — добавила она. — И это очень яркое аппетитное и впечатляющее зрелище. Вот что значит — сохраняют традиции».

Блогер подчеркнула, что это место является невероятно популярным. «Я была там дважды и оба раза было много народу, — пояснила она. — Причем, это далеко не только туристы, сюда идут именно местные жители, а еще очень много порций уезжает с доставкой».

Ранее в августе другой российский тревел-блогер побывал в Узбекистане и раскрыл истинное отношение к туристам на местных рынках. Мужчина сообщил, что узбеки знают, как правильно заинтересовать покупателя: в любом отделе торговцы первым делом предлагают попробовать товар.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Маск опроверг отключение работы Starlink над Крымом. Он отказал Киеву активировать систему «на всем пути до Севастополя»

    Суд оставил в силе приговор похитившим и убившим подростка троим россиянам

    Квартира в Подмосковье выгорела из-за электросамоката

    Российские подростки несколько часов избивали инвалида и попали на видео

    Байден продлил чрезвычайное положение в США

    В Китае указали на разрушение Россией мифа о западных танках

    Рогов ответил на слова Блинкена о прогрессе контрнаступления ВСУ

    В Германии назвали антироссийские санкции ошибкой

    В Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра

    Российского подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости