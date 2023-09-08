Россиянка поехала в Ташкент и раскрыла место с самым вкусным пловом в ее жизни

Блогер «Дзена» заявила, что самый вкусный плов готовят в Центре плова в Ташкенте

Российская путешественница и тревел-блогер поехала в Узбекистан и раскрыла место с самым вкусным пловом в ее жизни. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации заявила, что вкуснее всего это блюдо готовят в Центре плова в Ташкенте. «Это какое-то удивительное место, — отметила она. — Представьте, в огромных казанах непрерывно целый день делают плов. Казанов штук десять, и в каждом можно увидеть разные этапы плова».

По словам россиянки, в одном из них разжигают огонь, во втором — поджаривают лук и морковь, в третьем — мясо и так далее. На финальной стадии готовое блюдо раскладывают по тарелкам и раздают людям. «Так что можно увидеть всю технологию приготовления плова сразу, — добавила она. — И это очень яркое аппетитное и впечатляющее зрелище. Вот что значит — сохраняют традиции».

Блогер подчеркнула, что это место является невероятно популярным. «Я была там дважды и оба раза было много народу, — пояснила она. — Причем, это далеко не только туристы, сюда идут именно местные жители, а еще очень много порций уезжает с доставкой».

Ранее в августе другой российский тревел-блогер побывал в Узбекистане и раскрыл истинное отношение к туристам на местных рынках. Мужчина сообщил, что узбеки знают, как правильно заинтересовать покупателя: в любом отделе торговцы первым делом предлагают попробовать товар.

