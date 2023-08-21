Россиянин поехал в Узбекистан и раскрыл отношение к туристам на местных рынках

Блогер «Дзена» поехал в Узбекистан и отметил гостеприимство торговцев на рынках

Российский тревел-блогер и путешественник поехал в Узбекистан и раскрыл истинное отношение к туристам на местных рынках. Своим отзывом мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что узбеки знают, как правильно заинтересовать покупателя: в любом отделе торговцы первым делом предлагают попробовать товар. «Даже если вы просто проходите мимо, — пояснил он. — Даже если ничего не собираетесь покупать».

По словам путешественника, это не только показатель настоящего узбекского гостеприимства, но и «восточной хитрости». Лучший способ привлечь покупателя — накормить его всем, что есть на прилавке, считает россиянин. «Ведь не зря Узбекистан во времена Шелкового пути считался главным центром торговли, — добавил он. — Продавцы здесь до сих пор отлично владеют этим искусством».

При этом некоторые туристы полагают, что продавцы намеренно угощают людей товаром, чтобы те потом приобрели его «из чувства вины». «На самом деле узбекские продавцы на это точно не рассчитывают, — подчеркнул блогер. — Если им сразу сказать, что у вас нет денег, то их ответ будет только один: "Ничего страшного, у меня можешь есть все бесплатно"».

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, как ему удалось съесть на обед «шикарный плов за копейки» в Узбекистане. За блюдо мужчина заплатил чуть меньше 100 рублей. Помимо плова ему подали еще и лепешку с горячим чаем.