Россиянин побывал в Узбекистане и рассказал о шикарном обеде «за копейки»

Блогер «Дзена» побывал в Узбекистане и рассказал, как пообедал за 100 рублей

Российский путешественник побывал в Узбекистане и рассказал, как ему удалось съесть на обед «шикарный плов за копейки». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянина, лучшие места для еды в Узбекистане по соотношению цены и качества — местные столовые. Там можно заказать горячую самсу, шашлык или кебаб прямо с мангала и настоящий узбекский плов, который всегда подают свежим.

«За свой плов я заплатил чуть меньше 100 рублей — это если сразу переводить на наши деньги. Кроме него мне подали еще и лепешку, а также горячий чай — здесь это уже бесплатно», — порадовался блогер.

Он добавил, что плов был наложен слоями: сначала рис, потом морковь и нут, а сверху — мясо. «Порция была просто огромная! Честно признаюсь, я так и не смог ее осилить до конца, — поделился путешественник. — Единственное, все мясо съел без остатка, оно было просто шикарным».

Ранее этот же блогер раскрыл главный секрет «плова для русских». Он отметил, что местные жители всегда едят плов в первой половине дня. В России же это блюдо обычно подают на ужин.

