Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:02, 6 августа 2023Путешествия

Россиянин побывал в Узбекистане и рассказал о шикарном обеде «за копейки»

Блогер «Дзена» побывал в Узбекистане и рассказал, как пообедал за 100 рублей

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / Getty Images

Российский путешественник побывал в Узбекистане и рассказал, как ему удалось съесть на обед «шикарный плов за копейки». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянина, лучшие места для еды в Узбекистане по соотношению цены и качества — местные столовые. Там можно заказать горячую самсу, шашлык или кебаб прямо с мангала и настоящий узбекский плов, который всегда подают свежим.

Материалы по теме:
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022
Культ еды, Лувр в пустыне и ядовитые соли. Что стало с Узбекистаном после распада СССР и стоит ли туда ехать туристу?
Культ еды, Лувр в пустыне и ядовитые соли.Что стало с Узбекистаном после распада СССР и стоит ли туда ехать туристу?
12 мая 2022

«За свой плов я заплатил чуть меньше 100 рублей — это если сразу переводить на наши деньги. Кроме него мне подали еще и лепешку, а также горячий чай — здесь это уже бесплатно», — порадовался блогер.

Он добавил, что плов был наложен слоями: сначала рис, потом морковь и нут, а сверху — мясо. «Порция была просто огромная! Честно признаюсь, я так и не смог ее осилить до конца, — поделился путешественник. — Единственное, все мясо съел без остатка, оно было просто шикарным».

Ранее этот же блогер раскрыл главный секрет «плова для русских». Он отметил, что местные жители всегда едят плов в первой половине дня. В России же это блюдо обычно подают на ужин.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии

    В Забайкалье жестоко избили участника СВО

    МИД России оценил сотрудничество с США в сфере контроля над вооружениями

    Умер бывший вратарь ЦСКА и сборной России по футболу

    В МИД заявили о невысоких шансах на возобновление ядерной сделки по Ирану

    Девушка погибла в результате устроенной подростком аварии в Подмосковье

    Россиянин побывал в Узбекистане и рассказал о шикарном обеде «за копейки»

    Фитнес-тренер раскрыла правила выполнения вакуума для новичков

    В Орловской области неизвестный бросил коктейль Молотова в военкомат

    В МИД заявили о способности России купировать все угрозы в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости