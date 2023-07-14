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07:45, 14 июля 2023Путешествия

Россиянин побывал в Узбекистане и раскрыл главный секрет «плова для русских»

Блогер «Дзена» побывал в Узбекистане и рассказал о секретах «плова для русских»

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российский путешественник побывал в Узбекистане и раскрыл главный секрет «плова для русских». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что местные жители всегда едят плов в первой половине дня. В России же это блюдо обычно подают на ужин. «Вот и получается, что в Узбекистане приспособились готовить плов два раза в день, — пояснил он. — Утром — для себя, а после обеда — для русских туристов».

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Более того, тревел-блогер подчеркнул, что «плов для русских» в стране отличается и размером порций. «Мне сказали, что русским туристам всегда накладывают плов "с горкой", — отметил он. — Узбеки знают, что наши люди очень любят вкусно поесть».

Ранее в июле российский путешественник провел в поезде, направлявшемся из Узбекистана в Россию, три дня и раскрыл свои правила выживания. Блогер рассказал, что заранее подготовился к поездке, чтобы сделать ее максимально комфортной.

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    Фариза Бацазова
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