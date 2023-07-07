Россиянин провел в плацкарте из Узбекистана три дня и раскрыл правила выживания

Блогер с «Дзен» рассказал о трехдневной поездке в плацкарте из Узбекистана в Россию

Российский путешественник провел в поезде, направлявшемся из Узбекистана в Россию, три дня и раскрыл свои правила выживания. Опытом турист поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Блогер рассказал, что заранее подготовился к поездке, чтобы сделать ее максимально комфортной. «Первое, о чем я позаботился — это запас еды. В интернете вообще нет отзывов о том, как кормят в узбекских поездах, которые едут в Россию. Так что я перестраховался и взял еды впрок», — отметил турист, добавив, что в его пакете были овощи, консервы, протеиновые батончики и прочие перекусы.

Кроме того, автор публикации брал в расчет местный климат. По его словам, летом в Узбекистане бывает очень жарко, поэтому он взял с собой самую легкую одежду: льняную футболку и шорты. «Тем более, кондиционера в узбекском плацкарте не было. Так что все пассажиры охлаждались "по старинке" — с помощью открытых форточек и карманных вееров», — уточнил путешественник.

Также блогер посоветовал взять в поезд разные гаджеты, чтобы не заскучать. Например, смартфон, планшет, плеер. «Правда, в вагоне не работали розетки. Так что до конца поездки "дожил" только планшет — у него оказался самый емкий аккумулятор», — поделился автор.

Ранее в июле голландец проехал в плацкарте из Москвы до Владивостока и поделился впечатлениями. Путешественник рассказал, что в целом остался доволен поездкой. По словам блогера, за семь дней, проведенных в поезде, он встретил много интересных и умных людей. Главным минусом подобного путешествия мужчина назвал долгую дорогу.